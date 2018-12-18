Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında nereli? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Bilindiği üzere bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı açıklama öncesinde kulislerde başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu, bugün beş büyükşehir belediye başkanını açıklıyor. CHP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Antalya'da Muhittin Böcek'i, Adana'da Zeydan Karalar'ı, Mersin'de Serdal Kuyucuoğlu'nu ve Bolu'da Tanju Özcan'ı aday göstereceği öğrenildi. Öte yandan, Bursa'da da Mustafa Bozbey'in aday gösterileceği belirtildi. CHP İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilen son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

POLİSLERE “SATILMIŞ KÖPEKLER” DEDİ



2017 yılında sözde adalet için yürüdü, adamlarıyla birlikte karakol basıp devletin polisine hakaretler yağdırdı. AKŞAM’ın ulaştığı o görüntülerde Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu ve adamları polislere ‘Satılmış köpekler” dedi, utanmadan bir de düelloya davet etti!



Günlerce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte sözde ‘Adalet’ için Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi adaletini kendi sağlamaya kalktı, adamlarıyla Gürpınar Polis Merkezi’ni bastı. CHP çetesi polislerin üzerine yürüyüp saldırdı. o görüntülere AKŞAM ulaştı.



VARAN 1: AHLAKSIZ KAMPANYA!



Başkan İmamoğlu’nun bu skandalına neden olan olay ise şöyle geliyti: 8 Haziran’da Gürpınar Stadyumu'ndaki sosyal tesisin işletmecisi Emin Cesaret’i çıkarmak isteyen İmamoğlu, bunu kendi desteğiyle kurulan ‘Evimiz Beylikdüzü Vakfı’ üyeleriyle yapmak istedi. Vakıf üyeleri, “Bu tesislerde gençler kötü alışkanlıklara alıştırılıyor. Burada bonzai satılıyor” diye kara kampanya başlatıp imza standı açtı. Standın tesislerin önünde açılmasına tepki gösteren işletmecilerle vakıf üyeleri arasında tartışma çıktı, olaya Gürpınar Polis Merkezi ekipleri müdahale etti.







Polisi düelloya davet etti



Tartışmanın ardından hem vakıf üyeleri hem de işletmeciler karakola götürüldü, ifadenin ardından serbest kaldı. Vakfın üyeleri karakolda ifade verirken Başkan İmamoğlu, Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, Özel Kalem Müdürü Murat Ongun, Meclis üyeleri Erkan Erdoğan, Durmuş Şahin ile zabıta müdürü Atilla Uysal, zabıtalar ve korumalarıyla birlikte içeri daldı. İşletmecilerin serbest kalmasına kızan İmamoğlu bağırmaya başladı. Polislerden birinin “Burası karakol” demesine rağmen durmayan İmamoğlu, “Dışarı gelsene” diyerek bir de polislere meydan okuyup üzerlerine yürüdü. Bu kez devreye İmamoğlu’nun adamları girdi.



'Satılmış köpekler!'



Başkan Yardımcısı Demirtaş, ilçe yöneticileri, zabıta müdürü, İmamoğlu’nun korumalarıyla polisler arasında dakikalarca süren arbede yaşandı. O sırada İmamoğlu adamları tarafından sakinleşmesi için başka bir odaya alındı. Polislere hakaretler yağdırıp tehdit eden CHP’lilerden biri polisler için “Satılmış köpek. Ne b.k olduğunu biliyorum” diye hakaret ettiği duyuluyor. Polislere saldıran CHP’liler daha sonra araya giren bazı yöneticiler tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. İmamoğlu’nun adamları dışarı çıkarken ağızlarında sigara olması da dikkatlerden kaçmadı.



GAZETECİLERİ DARP ETTİRDİ!



CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu site yolsuzluğunu gündeme getiren muhabiri korumalarına böyle darp ettirdi.





HAZIR PROJENİN ÜSTÜNE KONDU!



CHP'nin yerel seçimde İstanbul adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşlara kendisini 'çok iş yapıyormuş' gibi gösterme çabasıyla giriştiği skandallara her geçen gün yenileri ekleniyor. 26 ay önce temelini atıp tek çivi çakmadığı cami projesine ikinci kez temel atma töreni düzenleyen İmamoğlu, kendinden önceki belediye başkanlarının projelerinin üstüne kondu.



Beylikdüzü Kültür ve Yaşam Vadisi de o projelerden biri. AK Partili eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı'nın başlattığı projenin büyük bölümünü de Orakçı'dan sonra belediye başkanı olan AK Partili Yusuf Uzun tamamladı. Göreve geldikten sonra projenin sadece kalan yüzde 5'lik kısmını yapan CHP'li İmamoğlu ise, projeyi 'yeni proje' diye makyajlayıp şov yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun da katıldığı törenle 2017'de açılışı yapılan projenin tamamını kendi yapmış gibi sunan İmamoğlu, "10 yıllık özleme son verdik" diyerek şov yaptı. Kılıçdaroğlu da açılışta "İstanbullu nefes almak istiyorsa CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere gider" diyerek projeyi öve öve bitiremedi ve "Bizim belediyemiz yaptı" diyerek kamuoyunu kandırdı.



YÜZDE 95'I YAPILMIŞTI



Oysa gerçek çok farklıydı. AK Partili belediye başkanları döneminde projenin yüzde 95'lik kısmı tamamlanmış ve yapılan törenle vatandaşların hizmetine sunulmuştu. 1 milyon 200 bin metrekarelik dev projenin bulunduğu arazinin tamamı satın alma ve trampa yöntemiyle Beylikdüzü Belediyesi'nin mülkiyetine geçirildi. Kamulaştırılan arazinin yüzde 90'ı şahıslardan alındı. İmar uygulaması planlara işlenen dev arazide, dere ıslahı, arıtma ve alt yapı çalışmaları yapılarak yürüyüş parkurları, parklar ve yeşil alanlar ortaya çıkarıldı. Beylikdüzü'ne nefes aldıran projede araziye toplam 20 bin ağaç dikildi. Bosna Hersek'in efsane lideri Aliyya İzzetbegoviç adına bir de park yapıldı. Açılışa merhum İzzetbegoviç'in dava arkadaşları ve AK Partili milletvekilleri de katıldı. Parkta konserler, festivaller düzenlendi.



BORÇ 500 MİLYON TL



Öte yandan CHP'li İmamoğlu'nun projenin yüzde 5'lik bölümü için 50 milyon TL harcadığı belirtilirken, yapılan iş için çok fazla bedel ödendiği öne sürülüyor. 150 milyon lira borçla teslim aldığı Beylikdüzü Belediyesi'nin şu an borcu ise 500 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Belediyede çalışanların maaşı ise bankalardan alınan kredilerle ödeniyor.



CAMİYE İKİ KEZ TEMEL ATTI



İmamoğlu, ilk temel atma töreninde "18 ayda bitireceğim" sözünü verdiği ancak 26 ayda tek çivi çakmadığı Megakent Camisi projesi için ikinci kez temel atma töreni yapmış, SABAH bu gelişmeyi "Hizmet sıfır, şov şahane" başlığıyla okuyucuya duyurmuştu.



EKREM İMAMOĞLU'NUN ADININ KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN SKANDALLAR!



1-) İmamoğlu, 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu' olur dedi, teklifi komisyona dahi göndermedi. Volkan Konak'ın mimoza sokağı teklifini ise derhal diyerek kabul etti. Ayrıca, kahraman şehidimizin adının verilmesi teklif edilen Anadolu Caddesini usul ve yasaya aykırı şekilde alkollü alan bölgesine dahil etti.



2-) Yaşam Vadisi olarak adlandırılan parkın tam ortasına "Türk Ordusu Kıbrıs'a geldiğinde kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacaktır." diyen Türk katili Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptırdı.



3-) Hukuk danışmanı ve aynı zamanda da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Taşkın Özer'in kardeşi Seçkin Özer'e dört yıldan beri 100'e yakın konser organizasyonu yaptırmak suretiyle bu organizasyonlardan rant elde ettiği iddia edilmektedir. CHP'li ilçe başkanı da bu konu hakkında sorulan sorulara "Kardeşim ile belediye başkanı kendi aralarında anlaşmışlar, ben ricacı olmadım" yönünde cevap vererek, okları İmamoğlu'na yöneltti.



4-) Tendürek dağında çıkan çatışmada şehitlerimiz olması rağmen, CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu Belediye konserlerini iptal etmeyip, eğlenmeye devam etti.



5-) Adamlarıyla birlikte Gürpınar Karakolunu basıp devletin polisine hakaretler yağdırdı. İmamoğlu ve adamları polislere 'Satılmış köpekler" dedi, utanmadan bir de düelloya davet ettiler.



6-) Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, FETÖ'nün kanalında çalışan Özkarabekir'i 2 yılda 19 milyonluk ihale verip ihya etmiş.



7-) FETÖ'den tutuklanan Erkan Karaarslan ile 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşması yapmış.



8-) Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yurtdışına gitmesi de kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.



9-) İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nca, imar planına aykırı davranmak, usulsüz karar almak ve gasp suçları kapsamında soruşturma izni verilmişti. Verilen iznin ardından Ekrem İmamoğlu hakkında "FETÖ üyeliği" kapsamında müfettişlerce inceleme başlatıldı. Fetö/PDY Soruşturması kapsamında Belediyeler İmamı iddiası ile tutuklu olarak yargılanmakta olan Erkan Karaarslan ile alakasının olmadığını iddia eden Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarında ise bu kişi ile arkadaş olduğu ve birlikte görüntüleri bulunan paylaşımlar tespit edildi.



10-) Gezi parkı olaylarına destek verdi.



11-) Bey 2023 sitesinde seçim çalışması yapmak için Halka açık toplantı düzenleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Gazeteci Adnan SULAR'ın sorularına cevap vermemek için Gazetecilere saldırma talimatı verdi. Gazetecilerin kameralarına saldırdılar darp ettiler.



12-) Beyaz İnşaat ile ortak olduğu hakkında çıkan haberlere erişim yasağı alabilmek için mahkemeye bile yalan beyanda bulunmuştu. Oysa ki, Ekrem İmamoğlu'nun meclis toplantısında ortağı olduğu şirketi kabul ettiği açıkça görülmüş ve ortaklarım değil dediği kişilerle bağlantıları çıkması üzerine yayınlara erişimin açılması yönündeki yargının tokat gibi kararıyla yüz yüze kalmıştı.



13-) AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Uzun döneminde bir metrekare arsa sattırmamakla övünen CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçilir seçilmez gerçekleştirdiği ilk meclis toplantısında, kamuoyunda '100 Dönüm Arazi' olarak bilinen arsanın satış yetkisini almış ve o günlerde bu olay Beylikdüzü'nde yankı uyandırmıştı. Projenin, hasılat paylaşımı yöntemiyle yüzde 35'e Gül İnşaat Proje AŞ'ye verilmesi tepki çekmiş, vatandaşlar tepkilerini; "Beylikdüzü'nde yüzde 35'le arsa mı kaldı? O arsa kamunun değil de İmamoğlu'nun kendisinin olsaydı, yüzde 35'le verir miydi?" şeklinde dile getirmişlerdi. Projeye ÇED Raporu ya da ÇED Gerekli Değildir belgesi alınmadan başlandığını fark eden ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Beylikdüzü Belediyesi ile Gül İnşaat Proje AŞ'nin ortak olduğu Vira İstanbul projesine 7 milyon 900 bin TL ceza kesti. ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmadan önce ruhsat aldığından, 142 ada 19 – 20 parselleri kapsamayan Proje Tanıtım Dosyası hazırlandığından, süreç mevzuata uygun işletilmediğinden ve bu süreç içerisinde faaliyetlerine başladıklarından ve devam ettiklerinden dolayı yapı alanını eski haline getirmekle yükümlüdür. Viraİstanbul projesinin, Beylikdüzü Belediyesi ile Gül İnşaat Proje A.Ş.'nin ortak projesi olarak kamuoyuna tanıtılması da, tüketicilerin bilinçli olarak aldatıldığının da bir göstergesidir.



14-) Mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesi'ne ait olan diğer taşınmazlar da bir bir satışa çıkarılmaktadır.



•Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 746 Ada, 1 Parsel sayılı ve 12.472,60 m2



•Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 747 Ada 1 Parsel sayılı ve 2.456,84 m2



•Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 749 Ada 1 Parsel sayılı ve 4.548,68 m2 ve



•Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mah, 1633 Ada, 18 Parsel sayılı ve 1.334,45 m2



Yukarıda bilgileri bulunan 4 adet taşınmaz, Beylikdüzü Belediyesi'nin mülkiyetinde olup, CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu tarafından "kapalı teklif usulü"ne göre ihaleye çıkarılmış taşınmazlardan bir kaçıdır.





EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?



Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı.



Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

