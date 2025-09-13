Lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşma, kimlik tespitiyle başladı. Usulsüz yatay geçiş yaptığı için lisans diploması iptal edilen, bu kapsamda yüksek lisans diploması da geçersiz olan İmamoğlu, tahsil durumu sorusuna "Yüksek lisans" cevabını verdi.

SAVUNMAYI ŞOVA ÇEVİRDİ

Duruşma, hakimin iddianamenin özetini okumasıyla devam etti. İmamoğlu tüm somut delillere rağmen, yargılanmasının siyasi olduğunu savundu. Sahte diplomaya cevap veremeyen İmamoğlu duruşmada şov yaptı.

Salonu miting alanıyla karıştıran İmamoğlu ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını katladı. İmamoğlu, kravatını da çıkarıp görevden alınan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e attı.

Duruşmaya ara verildiğinde ise büyük bir skandal yaşandı. Hakimler içeri geçtiğinde salonda kalan İmamoğlu, duruşmayı takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yasak olmasına rağmen salondan çok sayıda görüntü ve fotoğraf da paylaşıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, diploma iptal işlemine dair iptal davası dosyasının istenmesini talep edip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.