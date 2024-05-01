İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4581
  • EURO
    34,6719
  • ALTIN
    2391.36
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, TSK'ya iftira atan Fincancı'yla poz verdi
Güncel

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, TSK'ya iftira atan Fincancı'yla poz verdi

1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane Meydanı'na gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile aynı karede poz verdi.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, TSK'ya iftira atan Fincancı'yla poz verdi
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ekim 2022'de tutuklanmıştı. Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'silahlı terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

HAPİS CEZASI ALDI

11 Ocak 2023'te İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Şebnem Korur Fincancı'ya 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.

İMAMOĞLU VE ÖZEL TSK'YA İFTİRA ATAN FİNCANCI'YLA AYNI KAREDE

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs yürüyüşünde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile aynı kareye girdiği anlar dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.