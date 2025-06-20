Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresinin, kamu kaynaklarını çok katmanlı para transferleriyle akladığı, ihalelere fesat karıştırdığı ve milyarlarca liralık yolsuzluk ağına, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nu da dahil ettiği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki ihalelerden elde edilen gelirlerin, karmaşık para transferleriyle aklandığı ve özel şirketlere haksız kazanç olarak aktarıldığı belirlenmişti.

Kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yandaş firmalara aktarıldığı, bu paraların ise nakde çevrilerek ya da alt firmalara aktarılarak "temiz para" görünümüne büründürüldüğü soruşturma dosyasına girmişti. Bazı firmaların sadece bu tür paraları dolaştırmak için kurulduğu, ticari faaliyet göstermediği saptandı.

YOLSUZLUK ÇARKINA OĞLU DA GİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu şebekeye, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun da girdiği ortaya çıktı. Mehmet Selim İmamoğlu, adına Hırvatistan'da kurulan şirkete de para gönderilerek yolsuzluk paralarının yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren yeni verilere göre, Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan'da kurulan Tectum Investments adlı şirkete, 2023–2024 yıllarında 28 milyon 991 bin lira değerinde 637 bin 106 euro aktardı.

Bu transferlerin kaynağının annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu olduğu, para akışlarının amacı olan şirketin faaliyetinin ticari gerçeklik taşımadığı, paranın yurt dışına çıkarılmasının, suç gelirinin aklanması kapsamında bulunduğu değerlendirildi.

Bu işlem, "yurt dışına çıkarma" fiiline dair genel kast koşulunu karşıladığı için Mehmet Selim İmamoğlu doğrudan aklama suçu faili olarak tanımlandı.

20 MİLYON TL'Yİ AŞAN BANKA HAREKETİ

Mehmet Selim İmamoğlu'nun 2023 yılı içindeki hesap hareketlerinde 20 milyon liranın üzerinde para çıkışı saptandı. Bu tutarın büyük kısmının nakit çekim, swift ve havale olarak gerçekleştiğini, önemli bir kısmının ise ticari faaliyetlerle açıklanamadığı vurguladı.

Mehmet Selim İmamoğlu ile ilgili "gerçekleştirdiği para transferleri, yurt dışına fon aktarımı, yurt içinde lüks harcamalar ve yakın aile üyelerinden alınan büyük tutarlı ödemeler ile suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli emareler barındırmaktadır." denildi.

LÜKS TEKNE ALIMI: 772 BİN TL BABADAN, 3 DAKİKADA İKİ TRANSFER

Tespitlere göre 08 Ekim 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu'nun hesabına 772 bin lira gönderdi. Aynı gün bu para sadece 3-4 dakika arayla Berkan A. ve Sertaç S.'ye aktarıldı.

Bu transferlerde Mehmet Selim İmamoğlu'nun kayıtlara geçen özel tekne (LUDIO) alımına denk düştüğü belirtildi. Yapılan işlem "gizli mülkiyet edinimi ve finansal hareketin perdeleme amacı" taşıdığı şeklinde değerlendirildi.

MASAK: AKLAMA SUÇU DEFALARCA İŞLENDİ

MASAK raporunda da yer alan verilere göre, İBB yolsuzluk soruşturmasında Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında "aklama suçunun" 2016-2025 yılları arasında defalarca işlendiği ve bu suçlara Ekrem İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Selver Yılmaz, Hasan İmamoğlu gibi isimlerin iştirak ettiği değerlendirildi.

Diğer aklama ve suça ilişkin işlemlerde soruşturma dosyasında tek tek yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun kişisel hesabına yatırılan 300 bin lira, aynı gün SSB Gayrimenkul'e, oradan Beyaz İnşaat'a aktarıldı ve nakit olarak çekildi. Sonraki günlerde aynı ağ üzerinden 6.6 milyon lira ASOY İnşaat'a aktarıldı.

Bu zincir, bir taşınmaz satışı kılıfında dönse de "ihale sonrası komisyon ödemesi gibi kurgulanmış aklama modeli" olarak değerlendirildi. Bu işlem zinciri, bir villanın satışına ilişkin gibi gösterilse de gerçekte aradaki ödemeler faturasız ve ticari temelsiz yapıldı. İmamoğlu İnşaat A.Ş. hesaplarına tek seferde 12 milyon 830 bin TL'lik nakit girişi tespit edildi.

Bu meblağ, şirket çalışanları gibi gözüken şahıslar tarafından yatırıldı. Ardından bu para bir villa satışı gibi gösterilerek şirket kasasına "yasal kazanç" gibi işlendi. MASAK bu işlemleri, paranın gerçek kaynağının gizlenmesi ve aklanması amacı taşıyan "tipik bir kara para aklama döngüsü" olarak tanımladı.

ADEM SOYTEKİN'İN 1,25 MİLYAR LİRALIK GÖLGE HESAPLARI

İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak tanımlanan Adem Soytekin, 2020-2024 arasında kişisel hesaplarına 1 milyar 250 milyon lira para aldı. Bu paraların çoğu nakit çekildi, ardından şirketler arası transfer zincirlerine sokuldu.

Soytekin'in hesapları, örgütün kara parayı gizleyip dağıtmak için kullandığı lojistik merkez işlevi gördü. Paralar daha sonra alt şirketlere aktarıldı, oradan da yeniden "fatura" kılıfıyla dolaştırıldı.

TAŞINMAZLARA MÜSADERE KARARI VERİLSİN

Soruşturma dosyasına giren son MASAK raporuna göre, İBB iştiraki şirketler üzerinden alınan ihaleler sonrası elde edilen ödemeler, kasa görevi gören şahıslara yönlendirildi. Nakit çekilerek alt firmalara aktarıldı, naylon fatura ve taşınmaz devirleriyle aklandı, kamu kaynağı, özel zenginleşmeye dönüştürüldü.

Para transferleri üzerinden yürütülen işlemler, örgütsel amaçlı, sistematik ve hileli yapıya işaret etti. Tespit edilen her işlem aynı zamanda suç gelirinin meşrulaştırılması eylemi olarak belirtildi. Raporda, söz konusu taşınmazlara el konulması ve müsadere işlemi uygulanması gerektiği de belirtildi.

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