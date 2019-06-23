Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı? Ekrem İmamoğlu oy oranı son dakika!
‘Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullandığı 23 Haziran seçimlerinde sandıklar kapandı. Tüm ilçelerdik oy sayımına geçildi. 23 Haziran İstanbul seçimlerini haber sitemizden anbean yakından takip edebilirsiniz. Peki, Hangi aday yüzde kaç oy aldı? İstanbul genelinde oy farkı ne kadar? Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.15'de başlayacaktır' denildi. 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmelerini canlı linkimizden ve haber detaylarımızdan anbean takip edebilirsiniz…
‘Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı? Hangi aday yüzde kaç oy aldı? İstanbul genelinde oy farkı ne kadar?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranmaya devam ediliyor. İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye’de merak konusu oldu. Yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullandığı 23 Haziran seçimlerinde sandıklar kapandı. Tüm ilçelerdik oy sayımına geçildi. Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.15'de başlayacaktır" denildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi. 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmelerini canlı linkimizden ve haber detaylarımızdan anbean takip edebilirsiniz…
SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
23 HAZİRAN 2019 AÇILAN SANDIK SONUÇLARI SON DAKİKA CANLI İZLE
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.