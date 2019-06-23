Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı? Ekrem İmamoğlu oy oranı son dakika!

‘Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı? Hangi aday yüzde kaç oy aldı? İstanbul genelinde oy farkı ne kadar?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranmaya devam ediliyor. İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye’de merak konusu oldu. Yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullandığı 23 Haziran seçimlerinde sandıklar kapandı. Tüm ilçelerdik oy sayımına geçildi. Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.15'de başlayacaktır" denildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi. 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmelerini canlı linkimizden ve haber detaylarımızdan anbean takip edebilirsiniz…

EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 23 Haziran 2019 açılan sandık sonuçları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YAYIN YASAĞI 19.15'TE KALDIRILACAK Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu. Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek. Seçim yasakları kalkar kalkmaz, sonuçları CNN TÜRK seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümünde tamamladı.

İSTANBUL SEÇİMİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine 6 Mayıs'ta verdiği "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline" ilişkin kararı üzerine, İstanbullular bugün yeniden sandık başına gittiler.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştılar.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki seçmen listelerinde değişiklik yapılmadı.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.