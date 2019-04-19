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Ekrem İmamoğlu'ndan çay ocağında antrikot kurgusu

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan 'antrikot' videosu kurgu çıktı. Mevlüt Uysal'ın ekibi yaptığı açıklamada 'özel bir kurgu' olarak niteledikleri videonun bir algı operasyonu olduğunu ifade etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan yemekhane videosuna Mevlüt Uysal'ın ekibinden yanıt geldi. Uysal'ın ekibi videonun "özel bir kurgu" olduğunu belirterek "İBB Yemekhanesi’nde tüm personele aynı yemek çıkmaktadır. Bu güne kadar Başkan da bu yemekten yemiştir." açıklamasında bulundu. 

YEMEKHANE DEĞİL ÇAY OCAĞI 

Dün mazbata alan Ekrem İmamoğlu'nun bugün sosyal medyada paylaşılan yemekhane videosu kurgu çıktı. Mevlüt Uysal'ın ekibi, Ekrem İmamoğlu'na verdiği yanıtta videonun çekildiği yerin Başkanlık Çay Ocağı olduğunu açıkladı.

TALİMATI VEREN ÖZEL KALEMİ

İmamoğlu, ekibinin paylaştığı videoda yemekte ne olduğunu sorduğu, personelin ise çalışanlara musakka İmamoğlu içinse antrikot hazırlandğını söylediği görülüyor. Uysal'ın ekibi tarafından yapılan açıklamada "özel bir kurgu" olarak nitelenen görüntülerin bir algı operasyonu olduğu ve İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürlüğü'nün talimatıyla yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu’nun Yemekhane diye girip özel bir kurgu ile video çektiği yer Başkanlık Çay Ocağı’dır. İBB Yemekhanesi’nde tüm personele aynı yemek çıkmaktadır. Bugüne kadar Başkan da bu yemekten yemiştir. Farklı bir yemek olması için Özel Kalem Müdürlüğü’nden garsonlara talimat verilmesi gerekmektedir. Çay Ocağı’ndaki garsonun “Size” dediği yemek ancak Özel Kalem Müdürlüğü’nden gelen bir talimatla temin edilmiş olabilir. Bu sadece bir algı operasyonudur. Kendi Özel Kalem Müdürlüğü’nün uhdesinde gerçekleşmiş bir durumdur."

İşte İBB'nin yemekhanesi:

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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