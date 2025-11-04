İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan şüpheli sıfatıyla yarın ifade verecek.

4 Kasım 2025 Salı 15:50
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
ABONE OL

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu şüpheli sıfatıyla 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan ifade verecek. Öte yandan şüphelilerin savunmasının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldığı da öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu' hazırlanmıştı. Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarılmıştı. Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedilmişti. Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarılmıştı. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtilmişti.

  • Selim İmamoğlu

