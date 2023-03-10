Ekrem İmamoğlu'nun çark siyaseti! CHP'nin hayal tüccarlığına bir örnek daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında seçimi kazanmak için vatandaşa İstanbul'u depreme "5 yılda hazırlarım" demişti. Ancak geldiğimiz 2023 yılında İmamoğlu depreme dayanaklı olacak dediği 100 bin konuttan sadece bin 354 tanesini yaptı. Son çıktığı programda ise kendi kendini yalanlayan İmamoğlu "5 yılda ne yapabilirim." dedi.

5 YILDA ÇÖZERİM DEMİŞTİ

İmamoğlu, 2019 yılında seçim öncesi katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı. "İstanbul'un en çok korktuğu bu deprem sorunu siz göreve geldiğiniz takdirde ne kadar sürede çözülür? sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "5 yılda. Hayalci kimse olamaz ama 5 yıl çok hızlı hareket edilip çözülebilecek düzeyde." dedi.

İmamoğlu 2019 yılında verdiği "İstanbul'un deprem sorunun 5 yılda çözerim" sözünü tutmadı. Tutmadığı gibi AK Parti döneminde yüzde 5,5 olan İBB deprem bütçesini, kendi mensubu olduğu CHP döneminde yüzde 1,59'a düşürdü.

ŞİMDİ DE "5 YILDA NE YAPABİLİRİM" DİYOR

Tüm bu sözlerini tutmayarak çark eden İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon kendisine yöneltilen İstanbul'daki deprem sorunu ile ilgili soruları cevapladı. Yıllar önce söylediği sözleri görmezden gelen İmamoğlu, "1 yılda ne yapıcam, 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim, 5 yılda ne yapabilirim." diyerek kendi kendini yalanladı.