İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9665
  • EURO
    20,2032
  • ALTIN
    1135.55
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ekrem İmamoğlu'nun çark siyaseti! CHP'nin hayal tüccarlığına bir örnek daha
Güncel

Ekrem İmamoğlu'nun çark siyaseti! CHP'nin hayal tüccarlığına bir örnek daha

Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında seçim öncesi İstanbul'u depreme karşı 5 yılda hazır hale getireceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ise çıktığı bir programda konuşan İmamoğlu, 5 yılda yapmasının imkânsız oluğunu ifade etti.

10 Mart 2023 Cuma 21:37 - Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun çark siyaseti! CHP'nin hayal tüccarlığına bir örnek daha
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında seçimi kazanmak için vatandaşa İstanbul'u depreme "5 yılda hazırlarım" demişti. Ancak geldiğimiz 2023 yılında İmamoğlu depreme dayanaklı olacak dediği 100 bin konuttan sadece bin 354 tanesini yaptı. Son çıktığı programda ise kendi kendini yalanlayan İmamoğlu "5 yılda ne yapabilirim." dedi.

5 YILDA ÇÖZERİM DEMİŞTİ

İmamoğlu, 2019 yılında seçim öncesi katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı. "İstanbul'un en çok korktuğu bu deprem sorunu siz göreve geldiğiniz takdirde ne kadar sürede çözülür? sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "5 yılda. Hayalci kimse olamaz ama 5 yıl çok hızlı hareket edilip çözülebilecek düzeyde." dedi.

İmamoğlu 2019 yılında verdiği "İstanbul'un deprem sorunun 5 yılda çözerim" sözünü tutmadı. Tutmadığı gibi AK Parti döneminde yüzde 5,5 olan İBB deprem bütçesini, kendi mensubu olduğu CHP döneminde yüzde 1,59'a düşürdü.

ŞİMDİ DE "5 YILDA NE YAPABİLİRİM" DİYOR

Tüm bu sözlerini tutmayarak çark eden İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon kendisine yöneltilen İstanbul'daki deprem sorunu ile ilgili soruları cevapladı. Yıllar önce söylediği sözleri görmezden gelen İmamoğlu, "1 yılda ne yapıcam, 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim, 5 yılda ne yapabilirim." diyerek kendi kendini yalanladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.