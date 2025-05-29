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Güncel

Ekremciler ile Kemalcilerin kavgası büyüdü! CHP'de ''Yüzüne tükürün'' krizi

CHP'de kurultay sonrası yaşanan kriz, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destekçiliğiyle bilinen akademisyen Emrah Gülsunar'ın sert çıkışı ve gazeteci Nevşin Mengü'nün iddialarıyla büyüdü. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, iki isim hakkında yasal süreç başlattı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 14:02 - Güncelleme:
Ekremciler ile Kemalcilerin kavgası büyüdü! CHP'de ''Yüzüne tükürün'' krizi
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CHP'de parti içi tartışmalar suç duyurusuna dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında ağır ifadeler kullanan akademisyen Emrah Gülsunar ve gazeteci Nevşin Mengü için savcılığa başvurdu. CHP'deki kriz derinleşiyor.

CHP'nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" sözleri hafızalardayken İmamoğlu destekçiliğiyle bilinen akademisyen Emrah Gülsunar'ın Kılıçdaroğlu için, "Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir." ifadelerini kullandı.

Emrah Gülsunar

Nevşin Mengü de Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle bir şey görmedim" demesi halinde dosyanın kapanacağını ancak Kılıçdaroğlu'nun bilinçli bir şekilde ifadeye gitmediğini iddia etti.

Nevşin Mengü

"YÜZÜNE TÜKÜRÜLECEK BİRİ VARSA KAMU KAYNAĞINI YAĞMALAYAN AHLAKSIZLARDIR!"

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, "Ahlaksız! CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için ettiği laflara bak! O lafları yersin bir gün... Senin ve sahiplerinin maması kesilecek diye panikliyorsun. Yüzüne tükürülecek biri varsa kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlardır! Ve ondan beslenen senin gibileridir! Sana değer verip sözüne inanan birileri varsa onlara da yazıklar olsun! Çok şey söylerim de senin gibi aile terbiyesi almamış biri için değmez!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ HAMLE

Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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