Ekşi Sözlük'e pedofili kapatması

Ekşi Sözlük'te pedofi li bir yazar, bebeğe yaptığı istismarı kayda alıp görüntüleri başka yazarlara yolladı. DM kutusuna gelen mesajları görünce şoke olan bir yazar ise sözlükte başlık açıp iğrenç olayı deşifre etti. Ancak Ekşi Sözlük yönetimi bu başlığı ortadan kaldırdı ve yazarı engelledi, ardından da başka bir skandala imza attı. Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.

Yaşanan olayın ardından https://eksisozluk1923.com/ adlı adres milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle kapatıldı.

Kendisini platformun "CEO"su olarak tanıtan Başak Purut, skandalın ardından pedofiliyi ortaya çıkaranı suçlamakla yetinmişti. Platform, üyelerine mesajlaşma olanağı sunarak, bu trafikten reklam geliri elde etmişti.