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Ekşi Sözlük'te AK Partili esnaflara skandal sözler: Bunları böyle yok edeceğiz

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatör, FETÖ'nün yeni propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir kampanya başlattı. AK Partili işletmelerin tek tek fişlenmesinin istendiği Ekşi Sözlük'te buralardan alışveriş yapılmamasına ilişkin kampanya başlatıldı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:51 - Güncelleme:
Ekşi Sözlük'te AK Partili esnaflara skandal sözler: Bunları böyle yok edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın büyük çoğunluğunun desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine provokatörler devreye girdi. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te bu kez AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı destekleyen esnaflar hedef gösterildi.

AK PARTİLİ ESNAFI HEDEF GÖSTERDİLER

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut tarafından kullanılan yazar ekibi "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım" başlığı ile başlatılan kampanya ile AK Parti'ye destek veren işletmeleri hedef gösterdi.

ESNAFIN FİŞLENMESİNİ İSTEDİLER

AK Partili esnafın fişlenmesinin istendiği Ekşi Sözlük'te buralardan alışveriş yapılmamasına dair provokasyon çalışması yürütüldü. Bazı işletmelerin isimleri de açık açık paylaşıldı.

EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİLİ HESAPLARI SUSTURMA OPERASYONU

2023 seçimleri öncesi operasyonlara başlayan Ekşi Sözlük, AK Parti'ye destek veren hesapları bilinçli şekilde tek tek kapatmıştı. Ekşi Sözlük moderasyonun CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların 'entry'lerini (yorumlarını) ve başlıklarını geri plana itmesi yoğun tartışmalara konu olmuştu.

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