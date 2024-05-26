''Ekşi Sözlük''te çocuk-köpek kıyaslama skandalı! Yorumlar tepki çekti

Türkiye'deki başıboş köpek sorunu büyümeye devam ediyor. Bilindiği üzere son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Kimi çocuk da başıboş köpeklerin saldırısında veya saldırıdan kaçarken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.
Türkiye'de vatandaşlar başıboş köpek sorunu çözüm için Meclis'e gelecek düzenlemeyi bekliyor.
Rapora göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu. Hal böyleyken çeşitli ülkelerde uygulanan yöntemler gündeme gelmeye başladı.
Düzenlemeye ilişkin çalışmalara devam ederken, türlü türlü hadsiz ve rezil ifadelerle anılan "ekşi sözlük" adlı platform yine bir skandala sahne oldu.
Ekşi Sözlük'te "5 senelik köpeğini mi kurtarırsın bir çocuğu mu?" adı altında açılan başlıkta insana nefret kusuldu. Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi.