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  • Ekvador'da 1 haftadır 6 kentte uygulanan OHAL kaldırdı
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Ekvador'da 1 haftadır 6 kentte uygulanan OHAL kaldırdı

Ekvador'da Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, ülke genelinde devam eden protestolar nedeniyle 1 haftadır 6 kentte uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı. Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela, ülke çapına yayılan grevin sonlandırılması için yerliler ile hükümet arasında diyalog komisyonu kurulabileceğini belirtti.

AA26 Haziran 2022 Pazar 10:39 - Güncelleme:
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Karar, protestolarını sürdüren yerliler ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklandı.

Ülkede 18 Haziran'da 6 kentte uygulamaya konulan OHAL bugün itibarıyla kaldırıldı.

Ulusal Meclis Başkanı Virgilio Saquicela, ülke çapına yayılan grevin sonlandırılması için yerliler ile hükümet arasında diyalog komisyonu kurulabileceğini belirtti.

- GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.

Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocunun öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla göstericinin yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

  • Ekvador
  • Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso
  • OHAL

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