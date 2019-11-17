Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı."

BAB'DAKİ TERÖR SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ