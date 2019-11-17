20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... El Bab'da bombalı araçla 18 kişiyi katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı.' denildi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı."

BAB'DAKİ TERÖR SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
 
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.
 
Emniyet binası önünde toplanan göstericiler, saldırının sorumlusunun adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı. 
 
Dün, Bab ilçe merkezindeki otogarda bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.
 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirmişti.
 

31 mart seçimlerinin sembolü oldu! O isim hala işsiz...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en büyük halka arzı! Değeri belli oldu

Dünyanın en büyük halka arzı! Değeri belli oldu

Matematikte kim daha başarılı? Araştırmacılardan ön yargıları yıkan çalışma

Matematikte kim daha başarılı? Araştırmacılardan ön yargıları yıkan çalışma

Bakan Selçuk açıkladı: 26 meslekte belge gerekecek

Bakan Selçuk açıkladı: 26 meslekte belge gerekecek

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Ve cezası onandı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Ve cezası onandı

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

Korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü

Korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü

Fatih'teki 'kanlı infaz'a ilişkin yeni gelişme: Tutuklandılar

Fatih'teki 'kanlı infaz'a ilişkin yeni gelişme: Tutuklandılar
 

POPÜLER HABERLER

31 mart seçimlerinin sembolü oldu! O isim hala işsiz...

31 mart seçimlerinin sembolü oldu! O isim hala işsiz...

14 yıldır bu adada tek başına yaşıyor! 'Maaşımdan bir şey kalmıyor ama...'

14 yıldır bu adada tek başına yaşıyor! 'Maaşımdan bir şey kalmıyor ama...'

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA