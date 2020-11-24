El Bab'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

AA 24 Kasım 2020 Salı 10:43 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:43

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da yerel kolluk birimlerince silahlı terör örgütlerine karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve 2016-2017 yıllarında "savaşçı"' olarak örgütte faaliyette bulunduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kentin Hazvan köyü kırsalında, ateşleme anahtarı bulunmayan, şeffaf koli bandıyla sarılı ve metal kutu içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 ile tuzaklanmış EYP de kontrollü imha edildi.

Olaylarla ilgili yerel savcılığa bilgi verilmesinin ardından tahkikat başlatıldı.