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MİT operasyonuyla yakalandı! Türk bayrağına saldıran provokatör azmettiricisini itiraf etti

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalandı. Türk Jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden kişi ifadesinde kendini azmettiren akrabasının adını verdi.

5 Temmuz 2024 Cuma 17:37 - Güncelleme:
MİT operasyonuyla yakalandı! Türk bayrağına saldıran provokatör azmettiricisini itiraf etti
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Türkiye'de 30 Haziran gecesi Kayseri'de başlayan ve ardından diğer illere sıçrayan Suriyeli mültecilere ait ev ve işyerlerine yönelik eylemler sonrasında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye karşıtı protestolar meydana gelmiştir.

Türk bayrakları yakılmış, Türk plakalı araçlara saldırılmış, Türk askerlerine karşı eylemler düzenlenmeye çalışılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Güçleri yapılan bu hareketlere karşı sessiz kalmamış, gerekli adımları en sert şekilde atmış ve olayları provoke edenleri bir bir yakalamış, yakalamaya da devam etmektedir.

TÜRK BAYRAĞI BİZİM KUTSALIMIZDIR

Bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalanmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalanmıştır. Yakalanmasının ardından Türk Jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden, şahıs, ifadesinde kendini azmettiren akrabasının da adını vermiş, bu kişinin yakalanması için de çalışmalar başlatılmıştır.

Kirli ellerini Türk bayrağına süren şahıs, "Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinden özür diliyoruz. Ben ve kardeşim Kayseri'de yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık, maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk hükümetine teşekkür ediyoruz, Kayseri'deki saldırıya uğrayan mültecileri koruduğu için. Bizimle SGH dahil bir çok kurum iletişime geçerek hatalı olduğumuzu söylediler ve bu devrime zarar vereceğimizi anlamımızı sağladılar. Çünkü Türkiye halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum" şeklinde ifadesinde özür diledi.

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