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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: El birliğiyle elimizden geleni yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'İnşallah, bütün çocuklarımızın, ailelerimizin, vatandaşlarımızın daha iyi imkanlara kavuşması için hep beraber el birliğiyle elimizden geleni yapacağız.' dedi.

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Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Selçuk, daha sonra Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın Cacabey Meydanı'ndaki seçim bürosunda vatandaşlara hitap eden Selçuk, daha sonra Ağalar Konağı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler, iş insanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve hayırseverlerlerin birlikte verdikleri böyle büyük bir fotoğrafı görmekten mutlu olduğunu ifade eden Selçuk, kentin eğitim seviyesini daha da ileriye götürmek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kırşehir'in uluslararası seviyede büyük atılımlar yapacak bir şehir haline geldiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İnşallah, bütün çocuklarımızın, ailelerimizin, vatandaşlarımızın daha iyi imkanlara kavuşması için hep beraber el birliğiyle elimizden geleni yapacağız. Önemli olan, yerel yönetimlerin güçlü olmasıdır. Seçim dönemindeyiz. İl ve ilçe belediyeleri güçlü olursa merkezi hükümetle de iş birliği olursa o zaman bütün verimlilik ortaya çıkar, çok kazançlı bir durum oluşur. Böyle düşünürsek ilçelerin ve ilin kazanılmış olması, merkezi hükümetle iş birliğinin olması, Kırşehir'in kalkınması açısından da çok hayati ve kritik bir önem taşır. Bizim burada yapacağımız çalışmalar, beraber yapacağımız değerlendirmeler inşallah burası için bir başarı hikayesi oluşturmak manasında güzel adımlara yol açacaktır."

Buradaki programa, Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan da katıldı.

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