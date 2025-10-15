İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombalarına ait deliller yeniden incelendi.

Sabah'ın haberine göre; Kriminal raporda, bombaların bulunduğu sandık üzerinde FETÖ üyesi eski Jandarma Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin parmak izine rastlandı.

Demirkale'nin, örgütün Jandarma İstihbarat yapılanmasında görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmada ayrıca FETÖ'nün "MİT Türkiye İmamı" Murat Karabulut ile "Emniyet Mahrem İmamı" Osman Hilmi Özdil'in kumpasın planlayıcıları olduğu tespit edildi.

ABD'de Karabulut ve Özdil'in üzerinde ele geçirilen flaş belleklerde Ümraniye bombalarının yerleştirilişine dair krokiler bulundu.

14 Ekim'de İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Savcılık, FETÖ'nün 2007 Ümraniye kumpasından 2016'daki darbe girişimine uzanan zinciri araştırıyor.