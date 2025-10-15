İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8501
  • EURO
    48,6683
  • ALTIN
    5620.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • El bombası dolu sandık yeniden incelendi! İpin ucu FETÖ'ye çıktı
Güncel

El bombası dolu sandık yeniden incelendi! İpin ucu FETÖ'ye çıktı

Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombalarına ait deliller 18 yıl sonra yeniden incelendi. Bombaların bulunduğu sandık üzerinde FETÖ üyesi eski Jandarma Yüzbaşı Demirkale'nin parmak izine rastlandı.

Sabah15 Ekim 2025 Çarşamba 07:48 - Güncelleme:
El bombası dolu sandık yeniden incelendi! İpin ucu FETÖ'ye çıktı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan el bombalarına ait deliller yeniden incelendi.

Sabah'ın haberine göre; Kriminal raporda, bombaların bulunduğu sandık üzerinde FETÖ üyesi eski Jandarma Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin parmak izine rastlandı.

Demirkale'nin, örgütün Jandarma İstihbarat yapılanmasında görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmada ayrıca FETÖ'nün "MİT Türkiye İmamı" Murat Karabulut ile "Emniyet Mahrem İmamı" Osman Hilmi Özdil'in kumpasın planlayıcıları olduğu tespit edildi.

ABD'de Karabulut ve Özdil'in üzerinde ele geçirilen flaş belleklerde Ümraniye bombalarının yerleştirilişine dair krokiler bulundu.

14 Ekim'de İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Savcılık, FETÖ'nün 2007 Ümraniye kumpasından 2016'daki darbe girişimine uzanan zinciri araştırıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.