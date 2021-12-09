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El bombası hurdacının elinde patladı

Erzurum'da Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Kurcaladığı el el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralanan Gökhan Z., hastanede tedavi edildi. Polis, fünyelerle ilgili çalışma başlattı.

DHA9 Aralık 2021 Perşembe 10:47 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:47
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Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kentte hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Gökhan Z., 4-5 ay boyunca topladığı hurdaları ayırırken 6 el bombası fünyesi gördüğünü söyledi. Kurcaladığı fünyenin patlaması nedeniyle yaralandığını dile getiren Gökhan Z., genellikle sanayi yakınlarında hurda topladığını, fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi.

Polis, hurdacıda bulunan el bombası fünyeleriyle ilgili çalışma başlattı.

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