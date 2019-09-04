El Değmemiş Aşk konusu nedir? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bu akşam TV8 ekranlarında saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan El Değmemiş Aşk filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan El Değmemiş Aşk filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Umut Kırca’nın yönetmen koltuğunda oturduğu El Değmemiş Aşk filmine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

EL DEĞMEMİŞ AŞK KONUSU NEDİR?

İlerleyen yaşına rağmen hiçbir şekilde olgunlaşamayan Zafer, babasının isteği üzerine kendisine aşık olan çocukluk arkadaşı Feryal ile evlenmek zorunda kalmıştır. Ancak Zafer, Duygu'ya aşıktır, evliliğini kısa sürede bitirene dek Feryal'e eşi gibi davranmamaya kararlıdır. Bütün bunlardan habersiz olan Feryal, Zafer'e yakınlaşabilmek, onun gerçekten kendisini sevmesini sağlayabilmek için türlü yöntemler deneyecektir.

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emre Karayel

Ceren Moray

Begüm Kütük Yaşaroğlu

Ümit Erdim

Oya Başar

Şafak Sezer

Durul Bazan

Tülay Bursa