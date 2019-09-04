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El Değmemiş Aşk konusu nedir? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kimler?

El Değmemiş Aşk filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. TV'de ilk kez yayınlanacak olan El Değmemiş Aşk filmi saat 20:00'da TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2016 yılında vizyona giren El Değmemiş Aşk filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. El Değmemiş Aşk konusu nedir? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları da tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Umut Kırca’nın oturduğu El Değmemiş Aşk filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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El Değmemiş Aşk konusu nedir? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bu akşam TV8 ekranlarında saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan El Değmemiş Aşk filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan El Değmemiş Aşk filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Umut Kırca’nın yönetmen koltuğunda oturduğu El Değmemiş Aşk filmine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. 
 

 
EL DEĞMEMİŞ AŞK KONUSU NEDİR? 
İlerleyen yaşına rağmen hiçbir şekilde olgunlaşamayan Zafer, babasının isteği üzerine kendisine aşık olan çocukluk arkadaşı Feryal ile evlenmek zorunda kalmıştır. Ancak Zafer, Duygu'ya aşıktır, evliliğini kısa sürede bitirene dek Feryal'e eşi gibi davranmamaya kararlıdır. Bütün bunlardan habersiz olan Feryal, Zafer'e yakınlaşabilmek, onun gerçekten kendisini sevmesini sağlayabilmek için türlü yöntemler deneyecektir.
 

 
EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Emre Karayel
Ceren Moray
Begüm Kütük Yaşaroğlu
Ümit Erdim
Oya Başar
Şafak Sezer
Durul Bazan
Tülay Bursa
 

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