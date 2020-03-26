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El dezenfektanı üretilebilir denildi: Fabrika talebe yetişemiyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bor madeninden el dezenfektanı üretileceğinin açıklanmasının ardından Balıkesir'de yapılan boraks sabununa talep arttı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 17:48 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:48
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Balıkesir'deki fabrikasında yılda yaklaşık 30 ton bor katkılı sabun üreten firma, bunun 15 tonunu Çin'e ihraç ediyor.

Firmanın genel müdürü Burhan Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bor madeninin koronavirüse karşı etkin olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Bor madeninden el dezenfektanı üretileceğinin açıklanmasının ardından boraks sabununa talebin arttığını dile getiren Akbaş, "Telefonlarımız susmuyor. Ülkenin dört bir yanından arayan var. Boraks sabununu, kostik ve bor madeni ile birleştirip üreterek antiseptik, mikrop kırıcı bir özellik katıyoruz. Virüse karşı en iyi çözüm bor mineralidir. Bor madeninin mikrop kırıcı özelliği dünyada biliniyor." diye konuştu.

Talep artışı nedeniyle üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini anlatan Akbaş, bor madeninin deterjanlarda da kullanıldığını sözlerine ekledi.

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