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El freni çekilmeyen tırın çarptığı adam hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde el freni çekilmeyen tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti. Tır şoförü E.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 16:58 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 16:58
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OSB Mahallesi Aras Caddesi'nde park halindeki 34 FBB 854 plakalı tır, el freni çekili olmadığı için kendiliğinden hareket ederek karşı yönde başka bir tırın farlarını tamir eden Emir Peygami'ye (35) çarptı.

Peygami'nin iki tır arasında sıkıştığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Peygami'nin cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tır şoförü E.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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