İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9258
  • EURO
    52,7129
  • ALTIN
    6815.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • El freni faciaya yol açıyordu: Duvara çarparak zor durdu
Güncel

El freni faciaya yol açıyordu: Duvara çarparak zor durdu

Bursa'da park halindeki bir minibüsün el freninin boşalması sonucu araç hareket ederek bir bankaya ait duvara çarptı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 08:57
ABONE OL

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincir bir marketin önünde park halinde bulunan minibüs, el freni çekili olmasına rağmen henüz bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, kısa mesafe ilerledikten sonra bir bankaya ait duvara çarparak durabildi.

Çevrede bulunan bir vatandaş, çarpma sesini duyması üzerine durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen trafik polisleri, olayla ilgili gerekli incelemeleri yaparak tutanak tuttu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta ve duvarda maddi hasar meydana geldi.

  • minibüs kaza
  • el freni boşalması
  • banka duvarı çarpma

ÖNERİLEN VİDEO

Market ortasında acımasızca darp etti: Bakanlık özel gereksinimli çocuk için devreye girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.