8 Mart 2026 Pazar
El freni unutulan otomobil facia getirdi! Park halindeki otomobil dehşet: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İnegöl'de el freni unutulan otomobil facia getirdi. Yokuş aşağı sürüklenen araç kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarparken kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

8 Mart 2026 Pazar 15:28
Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarında park edip markete gitti.

Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı.

Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut (70), torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı. Sürüklenen otomobil, site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu. Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayı duyarak hastaneye gelen anne Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

