  • El frenini çekmeyi unuttu canından oldu! Kemikli rampalarında feci çarpışma
El frenini çekmeyi unuttu canından oldu! Kemikli rampalarında feci çarpışma

Karabük'ün Kemikli rampalarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ölen sürücünün, el freni çekilmeyen aracına binmeye çalıştığı sırada çarpışma yaşandığı öğrenildi.

IHA22 Mart 2026 Pazar 21:31
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ölen sürücünün, el freni çekilmeyen aracına binmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarında yer alan Kemikli rampalarında S.Y. yönetimindeki 34 EUS 314 plakalı otomobil, Çerkes istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen aracı durdurmaya çalışan Ünal Özdemir idaresindeki 06 ZZE 60 plakalı otomobile çarptı. Kazada aracına binmeye çalışan otomobil sürücüsü Ünal Özdemir ile yolcular T.Ö., E.K. ve F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Ünal Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

