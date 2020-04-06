AA 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:30 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:38

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, medikal ürün üreten veya yurt dışına ihraç eden 135 firmanın İstanbul'daki yönetim ve üretim binalarıyla depolarında denetim yaptı.

Denetimlerde, 97 milyon 665 bin 129 eldiven, 2 milyon 619 bin 737 maske, 62 bin 146 sağlık tulumu, 6 bin 589 litre dezenfektan, 2 bin 978 kutu temizlik jeli, 5 bin 69 yüz koruyucu, 826 medikal gözlük, 69 yüz siperliği ve 280 önlüğe el konuldu.

El konulan ürünler, ücretleri ödenerek Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) üzerinden Sağlık Bakanlığına teslim edildi.