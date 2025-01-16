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Güncel

El yapımı patlayıcıyla izinsiz kazı yaparken yakalandı

Eskişehir'in Han ilçesinde Yazılıkaya Anıtı'nın yer aldığı sit alanında izinsiz kazı yapan şüpheli, suçüstü yakalandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 14:20 - Güncelleme:
El yapımı patlayıcıyla izinsiz kazı yaparken yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin Yazılıkaya Anıtı'nın bulunduğu birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli söz konusu alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında bulunan jeneratör, hilti, 30 metre kablo, 3 el yapımı patlayıcı madde ile muhtelif kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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