İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9456
  • EURO
    6,5542
  • ALTIN
    301.621
  • BIST100
    119619
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ deprem mi oldu? Elazığ son dakika yeni deprem mi oldu?
Güncel

Elazığ deprem mi oldu? Elazığ son dakika yeni deprem mi oldu?

Elazığ deprem mi oldu? Elazığ son dakika yeni deprem mi oldu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ’daki 6,8 şiddetindeki deprem ardından bölgede artçı depremler sürüyor.

28.01.2020  12:57 - Güncelleme: 28.01.2020  12:57

 Elazığ deprem mi oldu? Elazığ son dakika yeni deprem mi oldu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde merak ediliyor. Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ’daki 6,8 şiddetindeki deprem ardından bölgede artçı depremler sürüyor.

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki deprem nedeniyle hastanelerde, 9'u yoğun bakımda olmak üzere takibi devam eden 70 yaralı bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında depremde yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Hastanelere başvuran toplam yaralı sayımız 1607 kişi oldu. Vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. Bu dönemde hastanelerimizde takibini yaptığımız 70 yaralımız söz konusu, 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımızdan durumu kritik veya ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." dedi. 

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.