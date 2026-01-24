İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Elazığ depremi unutulmadı… Bakan Kurum: Şehri daha güçlü hale getirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020'de Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6,8'lik depremin 6. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, binlerce konutun inşa edildiğini ve afetlere dirençli şehirler hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

24 Ocak 2026 Cumartesi 22:29
Elazığ depremi unutulmadı… Bakan Kurum: Şehri daha güçlü hale getirdik
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsattı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Rabbimden ülkemizi bir daha böyle acılarla sınamamasını diliyorum. Yaşadığımız acıyı unutmadan, Elazığ'ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir haline getirdik. 25 bin 978 konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim ederek güvenli yaşam alanları oluşturduk. 81 ilimizin tamamını afetlere dirençli hale getirene dek çalışmaya devam edeceğiz."

DEPREMDEN ETKİLENEN İKİ İLDE 32 BİN 463 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise Sivrice depreminde 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Depremin ardından hasar tespit çalışmalarının 21 günde tamamlandığı ve sağlam konutların inşasına başlandığı kaydedilen açıklamada, Elazığ'a 21 bin 303 konut, 1100 iş yeri ve 3 bin 575 köy evi olmak üzere depreme dayanıklı 25 bin 978 konut ve iş yeri inşa edildiği aktarıldı.

Açıklamada, depremden etkilenen Malatya'da da 4 bin 426 konut, 204 iş yeri ve 1855 köy evi olmak üzere 6 bin 485 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, iki ilde toplam 32 bin 463 bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği bilgisi verildi.

