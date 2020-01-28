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Güncel

Paylaşımlar gerçeği ortaya çıkardı: Ekrem İmamoğlu 'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun deprem yardımı diye gittiği Elazığ'dan kış tatili için Erzurum Palandöken'deki kayak tesislerine geçtiği ortaya çıktı. İmamoğlu, İstanbul selle boğuşurken de Bodrum'da tatildeydi.

28.01.2020  08:14 - Güncelleme: 28.01.2020  08:14

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek iddiasıyla bölgeye giden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soluğu kayak merkezinde aldı.

Deprem bölgesinden alel acele ayrılan İmamoğlu’nun ilk durağı Tunceli’nin kominist başkanı Mehmet Maçoğlu oldu. Akşam'ın haberine göre, İmamoğlu daha sonrasında soluğu Erzurum Palandöken’deki tatil merkezinde aldı. Kayak merkezinde lüks bir otelde günlerini geçiren İmamoğlu’nun, tatilcilerle çekildiği fotoğraflar Instagram üzerinden paylaşıldı. Tatilciler paylaşımlarının altına ‘’Yüzünde Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğu belli...’’ yazarak gerçeği ortaya çıkardı.

Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar

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