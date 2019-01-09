Elazığ Karaman Aksaray kar tatili 10 Ocak Elazığ Karaman Aksaray yarın okullar tatil mi?
10 Ocak Perşembe Elazığ Karaman Aksaray yarın okullar tatil mi? Elazığ Karaman Aksaray kar tatili ilde yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bölgede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim hayatı olumsuz etkileniyor. Birçok ilden arka arkaya kar tatili haberi geliyor ve bu kararlar Valilikler tarafından açıklanıyor. Öğrenciler ve veliler Elazığ Karaman Aksaray yarın 10 Ocak okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Elazığ Karaman Aksaray kar tatili haberlerine sayfamızdan ulaşabilir ve herhangi bir kar tatili haberi geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz. Yoğun kar yağışı ve tipi sonucu Elazığ ve Bingöl'de kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor. Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolunun açılması için ekipler çok sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Trafik ekiplerince havaalanı kavşağından itibaren doğuya gitmek isteyen araçların geçişine izin verilmeyen yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan vatandaşlar, yolun açılmasını bekliyor. Öte yandan, ilde etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 336 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışma sürüyor.
Elazığ Karaman Aksaray kar tatili haberleri 10 Ocak Perşembe Elazığ Karaman Aksaray yarın okullar tatil mi? Elazığ, Karaman ve Aksaray ilinde yaşayan öğrenciler ve veliler bu illerde kar tatili var mı yok mu merak ediyor. Yurt genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Birçok köy yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle kapanırken, eğitim öğretim hayatı da bu olumsuzluklardan nasibini alıyor. Peki Elazığ, Karaman ve Aksaray’dan da kar tatili haberi var mı? 10 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil? Tüm Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve ulaşım engeli sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl, Aydın'ın Gölbaşı ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Van'ın Çatak ilçesi ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi öngörülüyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz’den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği öngörülüyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Elazığ’da 10 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı hakkında herhangi bir gelişme yaşanmadı.
KARAMAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Karaman ili için herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.
AKSARAY
Aksaray’da yarın okullar tatil mi sorusuna henüz yanıt verilmedi.
KAR TATİLİ OLAN İLLER İLÇELER (10 OCAK PERŞEMBE)
BİNGÖL
Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
AYDIN GÖLBAŞI
Aydın, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilçe genelindeki tüm okulların 10 Ocak Perşembe günü tatil edildiğini kaydetti.
Gölbaşı ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Gölbaşı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Karın getirdiği güzelliği görmek isteyen ilçe sakinleri parka akın etti. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, kimileri de bol bol fotoğraf çekti.
ADIYAMAN - SİNCİK
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti.
VAN - ÇATAK - ÇALDIRAN
Van’ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.
Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.
BİTLİS - TATVAN
Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.
İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz’den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu kesimlerdeki kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı, gece saatlerinde sonra kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 5°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, -2°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
IZMIR °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANISA °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 5°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı
BURDUR °C, 3°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AKSARAY °C, -3°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, -2°C
Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
CANKIRI °C, -2°C
Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 0°C
Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BARTIN °C, 4°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
BOLU °C, -2°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
DÜZCE °C, 2°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur; iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu
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