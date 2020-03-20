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Elazığ sallanıyor: 12 saatte 55 deprem

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli panik oluştururken, 12 saatte 55 deprem meydana geldiği bildirildi.

IHA20 Mart 2020 Cuma 10:08 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:08
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 20.53’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. 5.0’lık depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre son 12 saat içinde biri 5.0, 4’ü 3.1 ile 3.7 arasında değişen, diğerleri 1.1 ile 2.5 arasında olan toplam 55 deprem meydana geldi.

24 Ocak’ta 6.8’lik deprem meydana gelen Elazığ’da 37, Malatya’da ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce yapı ağır hasar görmüştü.

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