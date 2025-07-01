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Elazığ Valiliği'nden havai fişek, dilek balonuna yasak

Elazığ Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin yeni tedbirler kapsamında havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı malzemelerin kullanımı ve satışına yasak getirdi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 21:16 - Güncelleme:
Elazığ Valiliği'nden havai fişek, dilek balonuna yasak
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Valilikten yapılan açıklamada, ülke genelinde artış gösteren orman yangınları ve bölgede etkisini artıran mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle Elazığ İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ciddi artış, nem oranında düşüş ve kuvvetli rüzgar gibi yangın riskini artıran olumsuz koşullar beklenmektedir. Bu doğrultuda, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ilimiz genelinde düğün, kutlama, eğlence ve benzeri organizasyonlarda ya da her ne amaçla olursa olsun yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı ve satışı yasaklanmıştır. Alınan bu karar, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmiş olup, yasağa uymayanlar hakkında ilgili kurumlar tarafından idari ve adli işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan, orman varlıklarımızı korumak ve olası yangınların önüne geçmek adına alınan bu kararlara hassasiyetle uymaları beklenmektedir."

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