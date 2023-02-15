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Elazığ Valiliği'nden yıkımlara ilişkin uyarı

Ağır hasarlı yapıların yıkım süreçlerinin belediye ve İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğünü bildiren Elazığ Valiliği, “Yıkım yapacaklarını söyleyen firma veya kişilere kesinlikle itibar edilmeyiniz” diyerek vatandaşları uyardı.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 14:06 - Güncelleme:
Elazığ Valiliği'nden yıkımlara ilişkin uyarı
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Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilimizde acil yıkım kararı alınan 6 adet bina ve 7 adet minarenin yıkım süreçleri Elazığ İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesi tarafından yürütülüp sonuçlandırılmaktadır. Ağır hasar tespiti yapılan diğer yapılarla ilgili resmi süreç devam etmektedir. Ağır hasarlı ya da diğer yapılarla ilgili Elazığ İl Özel İdaresi'nden veya Elazığ Belediyesi'nden geldiklerini beyan ederek, yıkım yapacaklarını söyleyen firma ya da kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde Elazığ Valiliği'ne ya da kolluk kuvvetlerimize bilgi verilmesi önemle rica olunur" denildi.

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