Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedeler ile bir araya geldi

AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:22 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:23

Kentte geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Mustafapaşa Mahallesi 1. etapta yapımı tamamlanan 350 konuttan 285'i için 2 Ağustos'ta kura çekimi yapıldı.

Vali Yırık, kura ile belirlenen hak sahibi depremzedelerle Mustafapaşa Mahallesi'nde görüştü.

Depremzedelerin talep ve önerilerini dinleyen Yırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl meydana gelen üzücü depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın yaralandığını anımsattı.

Depremin ardından devletin Elazığ'da yaraları sarmak için ortaya koyduğu 21 bin konutluk projeyle büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Yırık, "Elazığ, Van ve Bingöl'deki depremlerde, Giresun'daki sel felaketinde, İzmir'deki depremde ve bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki yangın felaketinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımız, kamu görevlilerimiz bu belaların defi için yoğun bir şekilde gayret gösteriyor. Devletin vatandaşlarımıza bu katkıları olduğu sürece birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte üstesinden geleceğiz ve atlatacağız inşallah." dedi.

Yırık, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "1. etap 350 kentsel dönüşüm konutundan 285'inin kuraları çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da harikalar yaratıyor. Allah razı olsun." diye konuştu.

Çok gayretli, istekli, mutlu bir şekilde bu işi yaptıklarını aktaran Yırık, "Elbette koşan insanların ayağı takılacak, yürüyen insanlar tökezleyecek, dizi yaralanacak ama duran insanın hiçbir kazayla işi olmaz. Devletimiz koşuyor, hizmet ediyor, vatandaşımızın ayağına gidiyor." ifadelerini kullandı.