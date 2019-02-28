Elazığ ve Ağrı'da okullar bir gün tatil edildi
Ağrı'dan sonra Elazığ'da da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
- İHA
Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi.
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