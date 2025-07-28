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Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 13:46 - Güncelleme:
Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu
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Sedeftepe köyünde üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan havuzda hareketsiz halde 2 kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesetlerin Görhan G. (51) ve Filiz D'ye (52) ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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