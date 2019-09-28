Elazığ'da 3.3'lük deprem
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
- İHA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 15.29 sıralarında yerin 9,5 kilometre derinliğinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim yerinin İlçeye bağlı Bespınar köyü olduğu belirtildi.
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