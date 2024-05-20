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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.28'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.28'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.28'de merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında, saat 15.41 itibarıyla ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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