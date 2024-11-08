Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu: Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır