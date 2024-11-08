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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

8 Kasım 2024 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ELAZIĞ VALİSİ HATİPOĞLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu: Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

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