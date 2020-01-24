24.01.2020 21:07 - Güncelleme: 24.01.2020 21:28

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin derinliğinin 6.75 km olduğu bilgisine yer verildi.

Elazığ Belediye Başkanı açıklaması

Ağrı Bediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şimdi Elazığ belediye başkanı ile görüştüm.. şimdilik korkulacak bir duyum almadık dedi..." ifadelerini kullandı.

ARTÇI SARSINTI

AFAD'ın yaptığı açıklamada "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu" dedi.