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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.01.2020  21:07 - Güncelleme: 24.01.2020  21:28

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin derinliğinin 6.75 km olduğu bilgisine yer verildi. 

Elazığ Belediye Başkanı açıklaması

Ağrı Bediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şimdi Elazığ belediye başkanı ile görüştüm.. şimdilik korkulacak bir duyum almadık dedi..." ifadelerini kullandı.

ARTÇI SARSINTI 

AFAD'ın yaptığı açıklamada "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu" dedi.

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