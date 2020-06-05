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Elazığ'da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmada 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi, 9 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.

IHA05 Haziran 2020 Cuma 10:42 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 10:42
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 9 şüphelinin sigara üretimi yapmak amacıyla kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin malzeme getirdiği aracı belirleyen jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 9 şahıs yakalandı, 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 29 bin TL’de ceza kesildiği bildirildi.

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