İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da akü parası kavgası can aldı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncel

Elazığ'da akü parası kavgası can aldı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da iki çocuk arasında akü tartışması yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

IHA10 Mayıs 2026 Pazar 01:34 - Güncelleme:
Elazığ'da akü parası kavgası can aldı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL

Elazığ'da aralarında aküden dolayı alacak meselesi bulunan iki çocuk arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında akü parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya döndüğü olayda şüpheli şahıs, cebinden çıkardığı bıçak ile 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl'ü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

E.A.B., gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.