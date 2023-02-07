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Elazığ'da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'da bir bina çöktü. Tamamlanan çalışmaların ardından polis memuru ve bir şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

IHA7 Şubat 2023 Salı 04:58 - Güncelleme:
Elazığ'da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.

15 saatin ardından ilk olarak polis memuru Halil Baydoğan'ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Ardından 2 çocuk babası Ali Şara'nın (65) cansız bedeni çıkartıldı. Öte yandan şehit polis memuru Baydoğan'ın 2 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.

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