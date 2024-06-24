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Elazığ'da asansör faciası! Boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da asansör boşluğuna düşen ve ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alınan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

IHA24 Haziran 2024 Pazartesi 10:07 - Güncelleme:
Elazığ'da asansör faciası! Boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti
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Olay, gece Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve depremler sonucu ağır hasar alarak yıkım kararı verilen eski Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaya giren Cevat Keskin, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

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