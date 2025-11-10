İSTANBUL 22°C / 14°C
Elazığ'da can pazarı: Anne ve bebeği öldü

Elazığ'da seyir halindeki otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da can pazarı: Anne ve bebeği öldü
Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı.

G.B'nin kullandığı 12 ACL 258 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Songül Tütünen (41) ile 7 aylık bebeği Muaz Tütünen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

