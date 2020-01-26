26.01.2020 09:07 - Güncelleme: 26.01.2020 15:42

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 36 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi hastanelere başvurdu, 45 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Depreme ilişkin son dakika gelişmeleri:



15:30- Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sürsürü'den enkaz altındaki 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

12:20 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Bakan Soylu: Mustafa Paşa'da arama kurtarma faaliyet bitti, tarama faaliyeti başladı. Enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldı. Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık. Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin. Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır.

Bakan Koca: 35 kişi hayatını kaybetti, hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü.

Bakan Kurum: Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım süreci başladı. Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina, Malatya’da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır'da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit ettik. Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir.

12:05 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.



11:40 - Elazığ, Mustafa Paşa Mahallesi'nde ekipler enkaz altından bir kişiyi daha çıkardı.

11:20 - Ekipler enkazdan 2 erkek ile 1 kadını çıkardı.

11:00-11:10 - Sürsürü Mahallesi'nde bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı, bir kişiye daha ulaşıldı.

11:00 - Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde ekipler yeni sedye istedi, enkaz altında 2 kişiye ulaşıldı.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışması devam ediyor

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Geçen Cuma saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının 733 olduğu kaydedildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale faaliyetleri sonucunda, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu belirtilerek, "Deprem nedeniyle 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 1607 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan 4 bin 211 çadırın dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. 380 personelin katılımıyla devam eden hasar tespit çalışmaları kapsamında 1521 bina incelenmiştir. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar sonucunda; 76 binanın yıkıldığı, 645 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir" denildi.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda, toplam 3 bin 733 personel, 555 araç, 19 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracının görev aldığı belirtilerek, şu ifadelere ye verildi: "Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmamaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2 milyon, Malatya Valiliği emrine 2 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. AFAD Başkanlığı bölgeye 152 tır ile 7 bin 505 aile çadırı, 400 genel maksat çadırı, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye ve 524 yastık çarşaf seti sevk etmiştir. Bölgede 3 bin 391 çadır dağıtılmış ve ek olarak toplu alanlara 820 çadırın kurulumu yapılmıştır. Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alanı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 875 battaniye, 5 bin 79 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilo un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Yapılan çalışmalarda 17 bin sıcak yemek, 5 bin, 7 bin çorba, 13 bin 550 bardak çay, 6 bin 275 su, 6 bin 495 ekmek, 6 bin 286 kutu ikram malzemesi, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır."

SMS VE HESAP NUMARALARI PAYLAŞILDI

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır. Vatandaşlarımız, DEPREM yazıp tüm operatörlerden 1866'ya SMS göndererek afetzede vatandaşlarımız için 10 TL bağışta bulunabilir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hesap numaraları da paylaşıldı.

Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması gerektiği kaydedilerek, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.