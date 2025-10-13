Elazığ'da depremzede aileler yeni yuvalarına yerleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Elazığ'da 5 bin 168 kişinin başvurusu kabul edildi.

Depremzedeler, inşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi alarak konutlarını yapmaya başladı.

Bu yapılardan 922'si için ruhsat veya inşaat izni alındı, tek ve çok katlı inşa edilen 516 yapının tamamlanmasıyla 1216 aile yeni evlerine yerleşti.

"VATANDAŞLARIMIZ YAŞADIKLARI YERDEN AYRILMIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, AA muhabirine, proje kapsamında kent merkezi ve kırsalda yapılan inşaatların devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların yaşamlarını sürdürdükleri yerleri bırakmak istemediği için Yerinde Dönüşüm Projesi'ne rağbet gösterdiğini anlatan Önalan, 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi desteğinin yanında proje ve zemin etüdü çalışmaları için de 40 bin lira hibe desteği verdiklerini belirtti.

Kentte yaşanan depremlerden dersler çıkarıldığını ifade eden Önalan, "Afetlerin yaşamamasını diliyoruz ama bunlardan da sonuçlar çıkarmamız gerekiyor. Bu proje de burada önem kazanıyor. Vatandaşlarımız yaşadıkları yerden ayrılmıyor ve depreme dayanıklı konutlara kavuşuyor. Devletimiz rezerv ve kentsel dönüşüm alanlarında da gerekli konutları inşa etti." dedi.

Devlet desteğiyle yapılan konutların sosyal yaşama da katkı sunduğunu kaydeden Önalan, Yerinde Dönüşüm Projesi'nde vatandaşların imar mevzuatına uymak kaydıyla metrekare sınırlaması olmaksızın konutlarını inşa edebildiğini anlattı.

"1242 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"

Fatih Önalan, şöyle devam etti:

"Kat farkı gözetmedik. 3. veya 4. katta bir eviniz yıkılmış olabilirdi. Rezerv alanda inşa ettiğimiz konutlarda objektif olarak kuraya girerdi. Kurada hangi konut çıkarsa orası verilir fakat Yerinde Dönüşüm Projesi'nde müteahhitle anlaşma koşullarına bağlı kalmak kaydıyla katınızı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bunlar yerinde dönüşümün artılarıydı. Kentte 8 bin 607 başvurunun 5 bin 168'i kabul edildi. Bu başvuruların bir kısmının inşaatına başlandı ve bitenler var. 922 yapının inşasına başlandı. Bunlardan 516 binayı şu anda tamamladık. Bunlardan 1216 bağımsız bölüm kullanılmaya başlandı. İnşaatı devam eden 406 yapımız var. 1242 bağımsız bölümün inşaatı devam ediyor. Yerinde Dönüşüm Projesi'nde devletimiz mali olarak elini taşın altına koydu."

Vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Önalan, proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Önalan, "Yerinde Dönüşüm Projesi ile vatandaşlarımızı güvenli yapılara kavuşturuyoruz. Bunun yanında sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde vatandaşlarımıza inşaatlarını yaparak teslim etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ SAĞLAM VE MODERN BİR BİNAYA KAVUŞTUK"

Projeyle evine kavuşan Fatih Yavsu da "asrın felaketi"nde evlerinin ağır hasar gördüğünü ve sonra yıkıldığını söyledi.

Yavsu, devletin sunduğu "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvurduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz farklı alanlarda bize TOKİ konutu imkanı da sundu. Mahallemizden ayrılmak istemedik. Yapı ortaklarımızla birlikte bu projeden faydalandık. 10 ayda yeni evimize kavuştuk. Yeni sağlam ve modern bir binaya kavuştuk. Evimiz geniş, ailemle rahat bir şekilde yaşıyoruz. Devletimizin bize sağladığı bütün desteklerden faydalandık, devletimizden Allah razı olsun. Yeni evimizde artçı depremleri hissetmiyoruz. Binamız çok sağlam oldu. Bu süreçten çok mutluyuz. Mahallemizden ayrılmayarak ev sahibi olduk."