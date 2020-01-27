Elazığ'da depremzede üreticiye hayvan ve yem yardımı

AA 27.01.2020 21:53 - Güncelleme: 27.01.2020 21:53

Karahan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonucu kent genelinde çok sayıda ahırın yıkıldığını ve hayvanların telef olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezaretinde ilk dakikadan itibaren kabinenin birçok üyesinin Elazığ'a geldiğini anımsatan Karahan, yaptıkları çalışmalarda şimdiye kadar 59 köyde 152 hasarlı ahır tespit ettiklerini, bunlardan 48'inin kullanılamaz halde olduğunu, 86 büyükbaş ile 115 küçükbaş hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli'nin talimatları doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifinden 50 ton kesif ve TİGEM'den de 10 ton kaba yem geldiğini ifade eden Karahan, ayrıca TİGEM'in Erzurum ve Şanlıurfa'dan 51 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvanın deprem bölgesine gönderdiğini kaydetti.

Karahan, yem ve hayvanları hak sahiplerine dağıtmaya başladıklarını, hayvan barınağı için de üreticilere hayvan sayısına göre 25 ve 50 metrekarelik çadır yaptırdıklarını aktardı.

Depremzede çiftçi ve üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini anlatan Karahan, şunları kaydetti:

"Bugün ilk aşamada acil olan köylerimize ve üreticilerimize ulaştırılmak üzere 50 ton yemimiz elimize ulaştı. Bunu köylülerimize ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Ahırı yıkılmış olan ve gerçekten mağdur olan hiçbir çiftçimiz ve üreticimiz mağdur edilmeyecek. Hayvanı telef olanlara hayvanları verilecek, yem desteği sağlanacak. Aynı zamanda hayvanların barınabilmesi için çadırlar tedarik edilip bugün itibariyle çadırlarda ulaştırılacak. Bizler de bu organizasyonu hızlı bir şekilde gerçekleştirip üreticilerimizin ve çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermiş olacağız."