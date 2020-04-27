İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9899
  • EURO
    7,5762
  • ALTIN
    385.392
  • BIST100
    101267
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da depremzedeler için konut yapımı sürüyor
Güncel

Elazığ'da depremzedeler için konut yapımı sürüyor

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından TOKİ tarafından inşa edilen konutların yapımı sürüyor.

DHA27 Nisan 2020 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:05
ABONE OL

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde binlerce konut hasar gördü. Depremde hasar gören konutların yıkımının tamamlanmasının ardından, TOKİ tarafından yeni konutların inşasına başlandı.

Depremzede aileler için Bizmişen bölgesinde mart ayında inşaatına başlanılan 871 konutun yapımı da sürüyor. 39 bloktan 12'sinin kaba inşaatı tamamlandığını anlatan proje müdürü Fikret Kolancalı, şantiyede 500 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi. Kolancalı, "Bu konutların 15 Eylül tarihine kadar bitmesi için şu anda yaklaşık 500 kişi çalışmakta. Önümüzdeki günlerde çalışan sayısı bine kadar çıkacaktır. Gece vardiyaları dahil olmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Korkunç kaza! Otomobil Yeraltı Çarşısı girişince asılı kaldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.